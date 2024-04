Ve lo ricordate Genji? Tra samurai ed improbabili meme su PlayStation

Se siete appassionati di Giappone Feudale, samurai e tutto ciò che riguarda la cultura nipponica, allora con grande probabilità vi sarà capitato di giocare Genji, serie targata Sony e composta da due capitoli pubblicati su piattaforme PlayStation che si ritagliò il suo piccolo spazio nel cuore dei giocatori.

Entrambi i giochi sono stati sviluppati da Game Republic, compagnia che ha chiuso i battenti nel 2011 ma la cui breve storia videoludica è iniziata nel 2005 proprio con l'originale Genji per PlayStation 2. La storia segue le vicende di Minamoto Yoshitsune nella sua missione di vendetta contro il clan Taira, responsabile della morte di suo padre. Oltre a Yoshitsune, i giocatori possono prendere il contro anche del monaco Musashibo Benkei dando così un approccio più variegato all'azione: se il protagonista principale appare agile nei movimenti e rapido nell'esecuzione delle combo, il suo compagno è molto più lento ma resistente e capace di infliggere ingenti danni con ogni colpo messo a segno. In ottica gameplay Genji si presenta come il più classico degli Action hack 'n slash della sua epoca, prendendo spunto da produzioni quali Onimusha (che fine ha fatto Onimusha, a proposito?), Shinobi e Dynasty Warriors.

Complice una certa ripetitività del gameplay e la durata piuttosto contenuta dell'avventura la produzione Sony non venne accolta da critica e pubblico come un nuovo punto di riferimento per il genere su PS2, tuttavia il buon sistema di combattimento e le sue qualità audiovisive hanno reso Genji un prodotto meritevole d'attenzione da parte dei fan del genere, permettendogli così di essere considerato uno dei giochi con i samurai più belli su PS2.

Game Republic darà vita a un solo seguito: Genji Days of the Blade diverrà realtà al lancio di PlayStation 3 sul mercato ricevendo tuttavia un'accoglienza più tiepida rispetto a quella del predecessore. Nonostante un maggior numero di personaggi giocabili (oltre a Yoshitsune e Benkei si uniscono alla mischia anche Shizuka Gozen e Lord Buson), il secondo capitolo venne criticato per la sua telecamera spesso caotica e per un'azione ancora una volta ripetitiva, nonostante una realizzazione tecnica notevole per gli standard di PS3 all'epoca del lancio.

Al netto del mancato successo, Genji Days of the Blade entrerà comunque nell'immaginario collettivo dei giocatori per motivi che esulano dal gioco in senso stretto: durante la sua presentazione in video alla conferenza Sony dell'E3 2006, il producer Bill Ritch dichiarò che gli scontri alla base del nuovo Genji si basavano su "famose battaglie che ebbero effettivamente luogo nell'antico Giappone". Immediatamente dopo tale dichiarazione, su schermo comparve un granchio gigantesco dalla caratterizzazione palesemente fantasy, contraddicendo dunque l'affermazione del producer. Anzi, lo stesso Ritch lo definisce un "gigantesco granchio nemico".

Ciò ha dato vita a uno dei meme videoludici più popolari, rafforzato da ulteriori dichiarazioni durante la presentazione (quali "colpisci il suo punto debole per infliggere ingenti danni" e "cambio d'arma in tempo reale") fatte passare come grandi novità quando invece si trattava di caratteristiche comunque in ambito videoludico. A suo modo, dunque, il pur imperfetto Genji Days of the Blade si è ritagliato il suo piccolissimo spazio nella storia videoludica. Un peccato che non sia mai stato creato un terzo episodio.

