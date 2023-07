Ve lo ricordate? Il guscio Meliconi per il Game Boy, come un telecomando!

Se siete cresciuti nell'Italia degli anni '90 ed avevate un Game Boy, è possibile che per proteggerlo utilizzavate un guscio della Meliconi. Ve lo ricordate? Se siete troppo giovani e non sapete di cosa stiamo parlando, continuate a leggere!

Con oltre 118 milioni di unità vendute, a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio il Game Boy si è imposto come il simbolo di un'intera generazione di videogiocatori. Bello da vedere, comodo da utilizzare (quantomeno per l'epoca, oggi uno schermo senza retroilluminazione sarebbe improponibile) e con una ludoteca sontuosa (Pokémon su tutti), si trovava nelle tasche di chiunque, incluse quelle del sottoscritto.

A differenza delle console casalinghe, che stanno belle comode sotto al televisore in salotto, i dispositivi portatili corrono parecchi rischi, potendo graffiarsi, cadere rovinosamente a terra e danneggiarsi in molteplici modi. Per questo motivo la Meliconi, azienda italiana che nel corso della sua storia ha prodotto supporti e protezioni per quasi tutti i dispositivi elettronici esistenti, negli anni '90 commercializzava anche il Guscio per il Game Boy, pensato per salvare la preziosissima console portatile dai danni accidentali (proprio come se fosse un telecomando).

Prodotto da Meliconi e distribuito in Italia da GIG, il Guscio era fatto di gomma ed era pensato per accogliere comodamente il Game Boy all'interno di esso (s'infilava dal basso verso l'altro), lasciando liberi lo schermo, la pulsantiera e il vano per le cartucce. Sul retro possedeva inoltre due fessure, attraverso le quali era possibile far passare la cintura al fine di allacciare in vita la console. Oltre a proteggere la console e facilitarne il trasporto, il Guscio migliorava anche la presa.

Sul retro della confezione gialla si leggeva: "Guscio per Game Boy. La protezione del videogioco portatile, ideale per migliorare la presa e ottenere risultati migliori. Protegge il Game Boy da urti, cadute, graffi, ti consente di usare i tasti e di cambiare facilmente la cassetta". Nel corso degli anni sono arrivati sul mercato anche i Gusci compatibili per gli altri modelli di Game Boy, come il Color e il Pocket. Voi ne possedevate uno?

A proposito, avete sentito parlare del Game Boy sopravvissuto alla Guerra del Golfo?