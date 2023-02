Ve lo ricordate Harry Potter e la Camera dei Segreti per PS2? Riscopritelo con noi!

Tra una partita ad Hogwarts Legacy e l'altra ci è venuta una gran voglia di riscoprire i vecchi videogiochi con protagonista Harry Potter. Dopo aver rispolverato La Pietra Filosofale, abbiamo proseguito il nostro viaggio nel passato con il suo seguito diretto, Harry Potter e la Camera dei Segreti, in versione PlayStation 2.

A fare da Cicerone in questa passeggiata sul viale dei ricordi c'ha pensato Niccolò Borghi, anche noto come LaSignoraFletcher, che ha giocato a Harry Potter e la Camera dei Segreti per ben due ore sul canale Twitch di Everyeye. La trasmissione è andata in onda lunedì 13 febbraio, ma se non avete avuto modo di seguirla non avete nulla di cui preoccuparvi, poiché potete trovare la replica sul canale YouTube Everyeye on Demand oppure comodamente in cima a questa notizia.

LaSignoraFletcher ha giocato alla prima parte dell'avventura, che ricordiamo essere arrivata sugli scaffali in molteplici versioni a fine 2002 per accompagnare l'arrivo nelle sale di tutto il mondo del secondo film della serie cinematografica di Harry Potter. Il salto grafico rispetto a La Pietra Filosofale, che avevamo visto in azione sulla prima PlayStation, è evidente, con una modellazione dei personaggi e degli ambienti di livello visibilmente superiore. Da buon tie-in quale è, Harry Potter e la Camera dei Segreti ha uno svolgimento piuttosto tradizionale, ripercorrendo gli eventi salienti del film ed impreziosendoli con diverse sezioni di raccordo aggiuntive e tanti mini-giochi magici. Presenti all'appello anche le partite di Quidditch, che risultano invece assenti in Hogwarts Legacy.

Gustatevi la replica di due ore e non prendete appuntamenti per le ore 21:00 di domani 16 febbraio, quando LaSignoraFletcher tornerà sul canale Twitch di Everyeye per proseguire l'avventura de La Camera dei Segreti.