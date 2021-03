Ve lo ricordate l'horror Rule of Rose? Potrebbe tornare!

Onion Games ha lanciato un sondaggio per chiedere al pubblico quali giochi della compagnia vorrebbero vedere tornare con porting o edizioni rimasterizzate. Tra questi figura anche Rule of Rose, controverso survival horror uscito nel 2006 su PS2.

Onion Games fa sapere che "realizzare porting e remastered è una grande sfida per noi e vogliamo essere sicuri di non commettere passi falsi, per questo chiediamo il vostro supporto."

Il sondaggio lanciato da Onion Games presenta in verità ben pochi giochi noti in Europa, tra questi però c'è Rule of Rose, gioco che molti di voi ricorderanno per essere stato al centro di uno scandalo nel 2006, specialmente in Italia quando Walter Veltroni (all'epoca Sindaco di Roma) chiese la messa al bando del videogioco, ritenendolo troppo violento e portatore di "messaggi sadici, riferimenti sessuali e richiami alla pedofilia" (contenuti poi non presenti effettivamente in game). Celebre anche la copertina di Panorama che ha dedicato un servizio al gioco aprendolo con il titolo "Vince chi seppellisce viva la bambina."

A seguito della pubblicità negativa generata da questi articoli il titolo ha faticato a trovare una buona distribuzione e in Inghilterra 505 Games ha cancellato l'uscita di Rule of Rose per gli stessi motivi. Chissà che il gioco non possa godere ora di una nuova vita grazie a Onion Games.