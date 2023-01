Ve le ricordate le Memory Card per PS1? Coloratissime, ambitissime, oggi si collezionano

Momento nostalgia dedicato alle Memory Card per PS1, un rettangolo di plastica utile per salvare i progressi dal momento che la console non aveva una memoria interna e sui CD non era possibile scrivere dati, a differenza di quanto avveniva con le cartucce. Un fenomeno durato un decennio, che ha segnato tutti i giocatori degli anni '90.

Le memory card nascono a metà degli anni '90 con la diffusione delle console basate su CD-ROM (come PlayStation PS1 e SEGA Saturn), nel caso delle console a cartucce i salvataggi venivano gestiti direttamente nella memoria interna, con l'arrivo di un nuovo supporto per i dati si è reso necessario trovar una soluzione, ed eccola qui: la Memory Card, piccola, pratica e leggera, un piccolo pezzo di plastica dove salvare i file di decine di giochi.

Le Memory Card si sono rivelate sin da subito indispensabili e utili anche per trasferire i salvataggi su una console diversa dalla propria. Nel caso delle Memory Card per PS1, nel corso del tempo queste sono diventate sempre più capienti ed esteticamente aggressive, con design azzardati e varianti cromatiche di ogni tipo (ambitissime quelle trasparenti), tanto da renderle oggi un vero e proprio oggetto da collezione.

Il fenomeno delle Memory Card si spegne gradualmente a metà degli anni 2000 dopo aver provato a cambiare pelle con l'arrivo di accessori come la PocketStation o la VMU del SEGA Dreamcast. Con l'arrivo nel 2005 (e 2006) di console come PS3 e Xbox 360, dotate di hard disk interno, la Memory Card è diventata superflua e oggi è più che mai un reperto storico, che conta però numerose community di affezionati sempre a caccia della colorazione rara o della Memory Card con salvataggi particolari ancora salvati nella sua memoria.

E voi, quante Memory Card avete avuto nella vostra carriera di videogiocatori?