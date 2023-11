Ve lo ricordate il multiplayer di Ratchet & Clank? Divertimento esplosivo in split-screen!

Pur essendo pensata sin dalle origini come un'esperienza rivolta al single player, la serie di Ratchet & Clank non ha disdegnato qualche incursione in ambito multigiocatore attraverso modalità secondarie perfette per intrattenersi con gli amici.

Ve lo ricordate il multiplayer di Ratchet & Clank? Fece la sua prima comparsa in Ratchet & Clank 3 del 2004 (capitolo in cima alla Top 5 dei migliori giochi di Ratchet & Clank), primo titolo del brand ad offrire una simile componente con tanto di split-screen fino a 4 giocatori. In questa modalità i giocatori potevano darsi battaglia attraverso varie opzioni di gioco: Assedio, dove lo scopo era conquistare la base nemica, il tipico Cattura la Bandiera e infine il classico intramontabile Deathmatch, dove vinceva chi aveva totalizzato più uccisioni durante la partita. Il multiplayer offriva inoltre 9 diverse armi con cui scatenarsi sul campo di battaglia, oltre a due diversi veicoli con i quali spostarsi attraverso numerose mappe ben differenziate tra loro. Ciliegina sulla torta, la presenza di tante skin alternative per i nostri personaggi.

Oltre al multiplayer locale, Ratchet & Clank 3 offriva anche il gioco online fino a 8 giocatori e con modalità analoghe a quelle offline. Nel corso dei 21 anni di Ratchet & Clank il multiplayer è stato riproposto in altri giochi ancora: si pensi ad esempio a Ratchet Gladiator, molto più improntato verso l'azione rispetto ai predecessori, o anche allo spin-off Ratchet & Clank All-4-One che proprio sulla cooperativa poggiava le sue fondamenta.

In ogni caso la prima volta non si scorda mai: raccontateci le vostre esperienze con il multiplayer di Ratchet & Clank 3!