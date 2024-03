Vi ricordate Otogi? Il gioco FromSoftware che solo in pochi conoscono

FromSoftware è una software house giapponese che è diventata popolare soprattutto grazie a produzioni come Dark Souls, Bloodborne ed Elden Ring. Prima di aver conquistato il cuore di un pubblico più ampio con i soulslike, però, l'azienda ha realizzato numerose produzioni, tra le quali ce n'è una poco nota agli appassionati.

Non stiamo parlando di King's Field o Armored Core, che sono saghe ben più note tra quelle legate al passato dello studio nipponico, ma ci stiamo riferendo ad Otogi. Per chi non lo sapesse, si tratta di una serie di videogiochi d'azione il cui primo episodio è arrivato esclusivamente su Xbox nell'ormai lontano 2002: come accadeva quasi sempre all'epoca, il titolo raggiunse prima il territorio orientale e solo dopo qualche mese, nel 2003, approdò anche sugli scaffali europei ed americani.

Il primo capitolo dell'esclusiva Xbox è intitolato Otogi: Myth of Demons. Ambientato nel Giappone feudale, il gioco ha come protagonista Raikoh Minamoto, un boia che, in seguito ad una serie di vicissitudini che riguardano il furto di un'antica reliquia, viene ridotto in fin di vita: è in questo momento che una giovane principessa gli dona poteri speciali, consentendogli di restare sospeso tra la vita e la morte per intraprendere un percorso che lo porterà verso la redenzione.

Il gioco è un action in terza persona in cui vi è un sistema di progressione attraverso il quale Raikoh può essere potenziato sotto vari punti di vista: è possibile infatti recuperare pezzi d'equipaggiamento sempre migliori che alterano le statistiche del protagonista e lo rendono sempre più prestante in battaglia.

Successivamente arrivò anche un sequel intitolato Otogi 2: Immortal Warriors, che fungeva da sequel diretto del primo capitolo e permetteva ai giocatori di proseguire nell'avventura di Raikoh Minamoto. Purtroppo le vendite della serie non furono soddisfacenti e l'IP venne quindi abbandonata in favore di altri progetti.

