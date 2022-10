Ve lo ricordate Paragon? Il MOBA di Epic è stato ucciso da Fortnite, ma sta per tornare

Nel 2016, Epic Games lanciava Paragon, un MOBA free to play che purtroppo non ha mai riscosso il successo sperato. All'epoca si dava la colpa a Fortnite, gioco multiplayer che aveva monopolizzato il mercato, tanto da costringere Epic a chiudere Paragon nel 2018.

Paragon chiude ed Epic rimborsa i giocatori, storia finita dunque? No, perché la compagnia ha regalato gli assets di Paragon per un valore di 12 milioni di dollari, una serie di tool, codici e materiale grafico a disposizione di chiunque volesse utilizzarlo.

Detto fatto, Netmarble ha stretto un accordo con Epic Games per rilanciare il gioco ed ecco arrivare Paragon The Overprime, secondo tentativo di revival dopo il quasi sconosciuto Predecessor. Paragon The Overprime è un MOBA TPS Action a squadre, gli sviluppatori hanno in programma un "Global Final Test" per il mese di novembre e in seguito il gioco sarà disponibile in Early Access su Steam ed Epic Games Store, purtroppo però non ci sono dettagli precisi riguardo le tempistiche.

Paragon The Overtime verrà distribuito come free to play, certamente il progetto si inserisce in un mercato altamente competitivo dominato da League of Legends e DoTA 2, Netmarble però ha dimostrato di saper plasmare e gestire progetti dal discreto successo commerciale sopratutto sul mercato asiatico.