Ve lo ricordate Red Dead Revolver? Alla riscoperta del western di Rockstar San Diego

Belli Red Dead Redempion e Red Dead Redemption 2, vero? I due open world di casa Rockstar sono, a ragione, ricordati tra i migliori videogiochi degli ultimi vent'anni, ma in molti non sanno che la serie è cominciata qualche anno prima, nel 2004 per la precisione, con la pubblicazione di Red Dead Revolver.

Concepito da Angel Studios e sviluppato inizialmente con dei finanziamenti di Capcom, la prima versione di Red Dead Revolver prendeva in prestito degli elementi da Gun.Smoke, un run-and-gun a scorrimento verticale distribuito nelle sale giochi dalla casa di Osaka a partire dal 1985. Dopo l'acquisizione dello studio di sviluppo californiano da parte di Rockstar Games e il conseguente rebranding in Rockstar San Diego, la formula originaria è stata espansa per dare vita ad una via di mezzo tra un action adventure e sparatutto in terza persona.

Red Dead Revolver è ambientato nel selvaggio West degli anni '80 del 19° secolo. Il protagonista è Red Harlow, un cacciatore di taglie in cerca di vendetta per l'assassinio dei suoi genitori. Nonostante manchi l'elemento open world, tratto caratteristico dei suoi successori spirituali, Red Dead Revolver presenta una piccola cittadina liberamente esplorabile, Brimstone, ricca di personaggi non giocanti con i quali interagire. Quella che non manca è l'azione a tutto spiano, con sparatorie ad alto tasso adrenalinico e un armamentario fatto di revolver (l'arma distintiva di Harlow che dà il nome al gioco, shotgun, fucili, coltelli, molotov e dinamite. Al classico di Rockstar San Diego si deve inoltre l'introduzione del Dead Eye, una meccanica di gameplay che rallenta il tempo durante le sparatorie implementata anche nei due Redemption.

Red Dead Revolver è stato lanciato per la prima volta nel 2004 su PlayStation 2 e Xbox, ma oggi può essere acquistato anche su PlayStation Store (PS4 e PS5) e Microsoft Store (Xbox One e Xbox Series X|S) al prezzo di 14,99 euro. Riscopritelo assieme a noi nel Video Speciale allegato in cima a questa notizia e disponibile sul canale YouTube di Everyeye.