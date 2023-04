Ve lo ricordate Rescue Shot? No, non era Pokemon per PS1!

Rescue Shot è un videogioco per PS1 uscito nel 2000 e diventato celebre in Italia come... videogioco dei Pokemon! In realtà però Rescue Shot non ha assolutamente nulla a che vedere con i videogiochi targati Nintendo e Game Freak.

Il gioco viene annunciato nel 1999 ed esce l'anno successivo solo su PlayStation, si tratta di un gioco di stampo arcade compatibile con la pistola GunCon (ma giocabile anche con il DualShock), il protagonista è Bo, un coniglio dall'aspetto "cartoon", uno shooter dunque piuttosto atipico e indirizzato principalmente ad un pubblico di giovanissimi.

Come dicevamo in apertura però, molti di voi avranno giocato a Rescue Shot da bambini senza saperlo o più probabilmente senza volerlo, convinti di essere appena entrati in possesso di un gioco dei Pokemon per PlayStation. All'epoca, nel nostro paese la Pokemon Mania era appena iniziata e purtroppo la pirateria e il file sharing dilagavano, tanto che non era raro imbattersi in misteriosi CD con "il gioco dei Pokemon per la PS1"... dischi che contenevano in realtà Rescue Shot di Namco.

Rescue Shot non ha certo lasciato un solco profondo nella storia dei videogiochi, ma in Italia in molti ci hanno giocato, direttamente o indirettamente. E voi, ve lo ricordate? E sempre a proposito di PlayStation... vi ricordate il CD demo della PS1 con la copertina viola?



