Ve lo ricordate Rogue Warrior? Davvero brutto, un grande scivolone di Bethesda

Nel 2009, Rebellion e Bethesda uniscono le forze per dare vita a Rogue Warrior.Il matrimonio però non funziona e di fatto dall'unione tra queste due aziende nasce solamente un gioco confuso e per niente divertente, come testimoniato anche dal misero Metascore di Metacritic che oscilla tra il 27 e il 29 a seconda della piattaforma.

Non va meglio con lo User Score che non supera 3.3/10, non sembrano esserci insomma grandi dubbi sul fatto che Rogue Warrior sia un pessimo gioco. Ma cosa è andato storto? Beh, tutto.

Rogue Warrior è un FPS con elementi tattici, protagonista è Richard "Demo Dick" Marcinko, Navy Seal incaricato di sgominare una banda di cattivoni armato di AK47, granate e coltelli da caccia. Se sulla carta il tutto è estremamente promettente, la realtà dei fatti è ben diversa purtroppo e il gioco presenta un gameplay estremamente legnoso, una trama narrata da sequenze cinematiche in terza persona di qualità appena sufficiente e un sistema di copertura che vorrebbe copiare quello di Rainbow Six Vegas, ma con pessimi risultati. Il gioco nasce nel 2006 con il titolo di Rogue Warrior Black Razor sviluppato da Zombie Studios, il lavoro però non convince Bethesda e il publisher cancella la prima versione del gioco per affidare il progetto a Rebellion, studio che prova a salvare il salvabile rattoppando alcuni aspetti della produzione.

Rogue Warrior di fatto è un gioco mediocre, che non apporta nulla di nuovo al genere e anzi, risulta piuttosto noioso da giocare e ben poco ispirato artisticamente. Ad oggi, si tratta del peggior gioco mai pubblicato da Bethesda, prendendo come punto di riferimento il Metascore. E voi, ve lo ricordate, ci avete giocato?