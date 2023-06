Ve lo ricordate Sleeping Dogs? Un epico dramma poliziesco

Era il lontano 2012 quando per la prima volta veniva rilasciato Sleeping Dogs su Playstation 3, Xbox 360 e PC. Pubblicato da Square-Enix e sviluppato da United Front Games, questo videogioco action-adventure era ambientato nella Hong Kong dei giorni nostri.

Dovevamo vestire i panni di Wei Shen, un poliziotto sotto copertura nelle Triadi, un'organizzazione criminale di cui scalare le vette con un preciso obiettivo: smantellarla dall'interno. Di questo titolo fu anche realizzata una versione definitiva, chiamata semplicemente Sleeping Dogs Definitive Edition. Ma cosa vi ricordate di questo videogioco? Facciamo un tuffo nel passato.

Un dramma poliziesco con tematiche adulte

Sleeping Dogs vanta una storia ben scritta, avvincente e ricca di colpi di scena. In combinazione con il comparto grafico e il suggestivo mondo di gioco, offre un'esperienza di gioco dalle fattezze autentiche e credibili in uno dei giochi più riusciti del genere. Il gioco presenta una storia che ha l'intento di colpirci davvero. Lo sviluppo dei personaggi non viene mai dimenticato: le persone, le loro lotte, le loro motivazioni e le loro speranze non danno in generale mai l'impressione di essere stravaganti, eccessive o poco credibili, complici anche i dettagli dell'ambientazione in cui è narrata.

Esplorazione libera nelle meraviglie di Hong Kong

Sleeping Dogs è ambientato a Hong Kong ed è un gioco d'azione open world modellato su giochi come Grand Theft Auto. Potevamo correre liberamente, guidare auto e motociclette e affrontare missioni principali e secondarie o fare altro mentre avanzavamo nel gioco. Per progredire nel gioco c'erano innumerevoli missioni ed eventi a cui partecipare. Il mondo era ben dettagliato e sembrava vivo con la quantità di persone che vedremo. Tuttavia, a differenza dei giochi open world come San Andreas o Just Cause 2, in cui possiamo trascorrere innumerevoli ore al di fuori di qualsiasi evento programmato, Sleeping Dogs era meno permissivo. Molte aree, infatti non erano dall'esterno a causa di alcune barriere.

Azione, arti marziali e veicoli di lusso

Per quanto riguarda il gameplay action, all'uso delle pistole potevamo affiancare alcune mosse in stile Max Payne. In generale erano più rari gli scontri singoli, in favore di larghe mischie di nemici. Potevamo anche scappare dalla polizia o inseguire un nemico, scoprendo che il protagonista Wei Shen era anche un maestro del parkour. Il combattimento si concentrava principalmente sull'uso delle arti marziali di Kung Fu, ispirandosi a giochi come Batman Arkham. La potenza del protagonista, inoltre, poteva essere anche amplificata dall'utilizzo di diverse combinazioni di abbigliamento, che a sua volta aveva benefici sulle prestazioni nel combattimento corpo a corpo.

Nonostante la buona accoglienza che questo prodotto registrò da parte del pubblico, il sequel Sleeping Dogs 2 fu cancellato e molto pochi sono i dettagli del progetto che sono rimasti noti. Voi lo avete provato? Qual è il vostro ricordo del gioco?