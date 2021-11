Ve lo ricordate il Tamagotchi? E' tornato su Amazon ed è in offerta per il Black Friday

Sull'onda della nostalgia per gli anni '90, il Tamagotchi Generation 1 è tornato disponibile su Amazon ed è in vendita a prezzo scontato nel periodo del Black Friday, a partire da 24 euro. Una bella idea regalo vintage per le imminenti festività natalizie.

Il Tamagotchi è in vendita su Amazon in vari colori tra cui rosa, rosso glitter, verde neon, azzurro, bianco o con decorazioni floreali o motivi artistici, una vasta gamma di modelli per scegliere quello più adatto ai propri gusti personali o ai gusti di chi dovrà ricevere il regalo.

Si tratta di una riedizione dell'originale Tamagotchi uscito nel 1997 realizzato proprio da Bandai e che riprende il design e le funzionalità della versione vintage, con tre pulsanti per prendersi cura dell'animaletto virtuale e un gancetto in metallo per usarlo come portachiavi. Una idea regalo originale ed economica per rivivere le emozioni degli anni '90 e riavere con se il proprio pulcino digitale che tanta compagnia ci ha fatto da bambini.

Il prodotto è ovviamente originale prodotto da Bandai, la spedizione è gestita da Amazon UK, i tempi di consegna potrebbero dunque essere leggermente più lunghi del previsto, per averlo in tempo per Natale assicuratevi di completare il vostro ordine il più rapidamente possibile.