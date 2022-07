Ve lo ricordate Tekken X Street Fighter, che fine ha fatto?

Vi ricordate di Tekken X Street Fighter? Era stato annunciato nell'ormai lontano 2010 assieme a Street Fighter X Tekken, frutto di una collaborazione tra Bandai Namco e Capcom per dare vita ad un paio di crossover tra due dei più amati Picchiaduro di tutti i tempi.

Ma se la versione 2D firmata Capcom ha infine visto la luce nel 2012, dell'opera tridimensionale di Bandai Namco si sono velocemente perse le tracce, con pochissimi aggiornamenti nel corso dei numerosi anni successivi. Che fine ha fatto Tekken X Street Fighter? Molto difficile a dirsi, dato che ormai dal 2016 lo sviluppo del progetto è stato bloccato, messo in pausa a tempo indeterminato per essere forse ripreso, forse abbandonato per sempre.

Prima dello stop ai lavori, secondo quanto rivelato dal producer Katsuhiro Harada, lo sviluppo del gioco era ancora al 30%: all'epoca mai nessun trailer era ancora stato mostrato, mentre solo 4 personaggi erano stati confermati per il roster, vale a dire Ryu, Jin Kazama, e le rispettive versioni demoniache Evil Ryu e Devil Jin.

Il punto è che ufficialmente Tekken X Street Fighter non è mai stato cancellato, con Harada che ha ribadito lo stop alla produzione ma dicendosi fiducioso sul fatto che prima o poi verrà ripresa. Tuttavia, con i rumor sullo sviluppo di Tekken 8 che si stanno facendo più frequenti, ed il silenzio che continua a circondare il crossover, il rischio è che rimanga in un limbo senza uscita, con l'inevitabile conseguenza di una cancellazione definitiva.