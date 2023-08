Ve lo ricordate Turok? Riscopriamo la serie sparatutto coi dinosauri

Alla presentazione ufficiale della remaster di Turok 3 Shadow of Oblivion, il ricordo delle nottate trascorse a combattere dinosauri è riaffiorato nella mente di tantissimi appassionati desiderosi di riconciliarsi con la serie sparatutto.

Con l'annuncio del ritorno di Shadow of Oblivion, gli studi Nightdive potrebbero aver riaperto il vaso di Pandora: la Remaster del terzo capitolo sta infatti spingendo moltissimi fan della serie ad affollare i social di messaggi e richieste per un 'ritorno in grande stile' di questa storica proprietà intellettuale. E voi, ve lo ricordate Turok?

Facciamo un passo indietro e partiamo dalle origini, ovvero dall'ormai leggendario Turok Dinosaur Hunter lanciato nel 1997 da Acclam nella doppia versione per PC e Nintendo 64, con remaster curate da Nightdive e date alla luce tra il 2015 e il 2021 su PC e console. Il titolo targato Iguana Entertainment pescava a piene mani da DOOM per ibridarne il gameplay alle meccaniche di esplorazione di Tomb Raider, proponendo ai fan del genere un mix sapiente di sessioni platform e frenetiche sparatorie contro schiere di dinosauri famelici.



La poliedrica esperienza interattiva del capitolo d'esordio si consolidò nel 1999 con Seeds of Evil, un progetto dalle ambizioni ancora più marcate: in tanti, non a caso, hanno iniziato la propria avventura con la serie partendo proprio da Turok 2, merito sia dell'IA avanzata dei nemici che per la profondità dei livelli, e ovviamente dal passaparola dei giocatori del titolo primigenio.

A cavallo tra la fine degli anni '90 e i primi 2000, i patiti della serie hanno potuto cimentarsi nelle sfide multiplayer di Rage Wars, preparandosi a dovere per la battaglia senza esclusione di colpi (e di artigliate preistoriche) di Shadow of Oblivion, l'ultimo capitolo maggiore della lineup 'classica' di Turok... se escludiamo quel Turok Evolution che, nel 2002, non fu accolto con particolare entusiasmo da pubblico e critica e fallì nell'intento di inaugurare un nuovo corso per l'IP, tanto da indurre Acclaim a cancellarne il sequel diretto.



Anche il reboot lanciato nel 2008 da Propaganda Games e Touchstone Games andò incontro a un destino simile, con la stampa che accolse in maniera tiepida il titolo su PC, PS3 e Xbox 360 ritenendolo troppo distante dai canoni e dalla visione della serie originaria. Il successo commerciale del titolo, ad ogni modo, spinse i produttori a valutarne il sequel, salvo poi deciderne la cancellazione a metà dello sviluppo.

Guardando al futuro, tutte le speranze dei fan sono riposte in Nightdive: il team al seguito di Stephen Kick (che nel frattempo lancia indizi sul ritorno di The Darkness) ha sufficiente esperienza da garantire una remaster impeccabile per Turok 3, e con essa il possibile 'ritorno di fiamma' per questa ormai iconica proprietà intellettuale. Solo con il tempo, ad ogni modo, capiremo se nel mutevole e multiforme scenario dell'industria videoludica futura ci sarà o meno spazio per questa storica serie. E voi, che cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.