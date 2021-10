Ve lo ricordate Vampyr? A sorpresa si è aggiornato per PS5 e Xbox Series X

A sorpresa Vampyr di Dontnod riceve l'aggiornamento next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S che porta il gioco a raggiungere la risoluzione di 1440p e 60fps, al tempo stesso l'update permette di aumentare la risoluzione anche su PS4 PRO e Xbox One X.

Dopo l'installazione della patch il gioco girerà a 1440p e 60fps su PlayStation 5, 1440p e 30 fps su PS4 PRO, 1440p e 60 fps su Xbox Series X, 1440p e 30fps su Xbox Series S e 1269p e 30 fps su Xbox One X, ecco la tabella riepilogativa pubblicata dagli sviluppatori:

PS5: 1440p / 60 FPS

PS4 Pro: 1440p / 30FPS

XSX: 1440p / 60 FPS

XSS: 1440p / 30FPS

Xbox One X: 1296p 30 FPS

Uscito nel 2018 Vampyr ha riscosso un discreto successo ma è lentamente sparito dai riflettori, per questo stupisce l'arrivo di una patch next-gen, in ogni caso lo studio ha voluto ringraziare i giocatori per il supporto ricevuto in questi anni e come regalo ecco arrivare un update per risoluzione e framerate.

Un sequel non è mai stato annunciato ma Dontnod e Focus Home Interactive hanno più volte fatto capire di avere un certo interesse per Vampyr 2, al momento però tutto tace, vedremo come si evolverà la situazione nel prossimo futuro.