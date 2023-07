I vecchi Call of Duty arrivano su Nintendo Switch? Jez Corden dice di sì

In questi giorni Microsoft ha aggiornato e riaperto i server dei vecchi Call of Duty e secondo Jez Corden c'è una ragione ben precisa dietro questa scelta e riguardo (anche) l'arrivo dei COD classici su Nintendo Switch.

Giochi come Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty World At War, Call of Duty Black Ops e COD Black Ops 2 sono stati presi d'assalto da centinaia di migliaia di giocatori, stando alle parole di Jez Corden, Activision Blizzard (che si prepara ad essere acquisita da Microsoft) ripubblicherà alcuni di questi giochi su Switch nei prossimi mesi.

Probabilmente il riferimento è alla prima trilogia di MW (Call of Duty 4 Modern Warfare, Modern Warfare II e Modern Warfare III) e ai due giochi della serie Call of Duty Black Ops, tutti piuttosto datati e capaci di girare su Switch senza particolari problemi. L'ultimo gioco della saga uscito su una console Nintendo è lo sfortunato Call of Duty Ghosts nel 2013, le vendite però sono state piuttosto basse e da allora nessun altro gioco di COD è uscito su Wii U o Switch.

Come sappiamo però Microsoft ha firmato un accordo per portare Call of Duty su Switch per dieci anni e chissà che non possa iniziare proprio con questi vecchi classici.