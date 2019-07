Una vecchia funzione nascosta di PS4 torna in voga dopo oltre tre anni

L'aggiornamento 4.0 di PlayStation 4 pubblicato nel 2016 permetteva di visualizzare la descrizione dei trofei nascosti. Una opzione che non ha mai riscosso particolare successo ma che in queste ore sembra essere tornata in voga tra i giocatori.

Su Reddit è stato aperto un topic a riguardo che ha riscosso un notevole successo, tanto da venire citato anche in un Tweet di PlayStation UK: per visualizzare la descrizione è necessario selezionare il trofeo di proprio interesse con il tasto X e successivamente premere il tasto Quadrato.

Niente di troppo elaborato insomma ma a quanto pare erano in molti a non essere a conoscenza di questa funzione del sistema operativo PS4, introdotta con il firmware 4.0 e passata piuttosto inosservata fino ad oggi. Nel corso degli anni l'OS della console Sony si è arricchito con tantissime funzionalità, tra cui le cartelle per ordinare giochi e app in base a criteri specifici, oltre al cambio di nickname, anche questo atteso da moltissimi anni.