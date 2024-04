Vecna: Eve of Ruin è una nuova avventura D&D con splendide illustrazioni

Chi ama giocare di ruolo sarà sicuramente felice di sapere che non manca molto all'arrivo in tutti i negozi di Vecna: Eve of Ruin, una avventura di Dungeons & Dragons.

Si tratta di un'avventura pensata per i personaggi il cui livello esperienza è compreso tra 10 e 20 e che porta gli appassionati in un mondo fatto di mostruose creature, ben visibili negli splendidi artwork che accompagnano il prodotto.

Come avrete già intuito dal nome dell'avventura firmata Studio D&D, al centro del racconto ci sarà il famigerato lich Vecna, che è intenzionato a compiere un terribile rituale con l'obiettivo di ottenere il controllo totale di tutti i mondi e, al contempo, sterminare gli dei. I giocatori dovranno quindi cimentarsi in un viaggio per salvare l'universo e, per farlo, potranno avvalersi dell'aiuto di tre celebri arcimaghi, che li accompagneranno in un percorso durante il quale attraverseranno i Reami Dimenticati. Fra le ambientazioni confermate, infatti, troviamo Planescape, Spelljammer, Eberron, Ravenloft, Dragonlance e Greyhawk.

L'uscita del prodotto in formato cartaceo e digitale è fissata al prossimo 21 maggio 2024 in lingua inglese, ma è già stato confermato che il prossimo novembre sarà disponibile anche in italiano. All'interno della confezione sarà incluso un libro con copertina rigida da 256 pagine, un poster a doppia faccia, e dossier con i dettagli specifici di tutti i personaggi. Il preorder include inoltre l'accesso anticipato e alcuni perk, come il set di dadi digitali, undici cornici e quattro backdrop.

A proposito di D&D, sapevate che Baldur's Gate 3 ha trionfato anche ai BAFTA Game Awards 2024?

Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti oggi su