VED: svelato in video il GDR roguelite per PC, Switch, PlayStation e Xbox

Le alte sfere di 1C Entertainment fanno la felicità degli appassionati di avventure grafiche e "GDR narrativi" presentando VED, un'esperienza roguelite sviluppata da Karaclan e destinata ad arrivare nel 2022 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PS5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità.

La nuova proprietà intellettuale curata dal publisher che ha recentemente annunciato il rinvio di King's Bounty 2 ci porterà nella città fantasy di Micropole per farci indossare i panni di Kir, un avventuriero che scoprirà di poter teletrasportarsi tra due mondi. Servendosi di questa incredibile abilità, il nostro alter-ego farà la conoscenza delle bizzarre creature che popolano la nuova dimensione e scoprire come e perché le loro azioni stiano influenzando il mondo degli umani.

Come possiamo intuire osservando il video di annuncio di VED, gli artisti digitali di Karaclan struttureranno l'avventura su binari ma daranno comunque modo ai giocatori di scegliere il percorso da imboccare, le battaglie da combattere e le decisioni da prendere progredendo nella storia.

I fan del genere dovranno così intraprendere un viaggio dove ogni azione potrà portare a conseguenze imprevedibili per l'eroe e le diverse fazioni con cui dovrà interagire. Il sistema di combattimento sarà mutuato dai JRPG a turni e dai card game, mentre la narrazione sarà strutturata attorno alla gestione di un rifugio a cui dover far ritorno ciclicamente per sbloccare le abilità e i poteri magici di Kir.

Il titolo vanterà infine una colonna sonora originale completamente orchestrata e una grafica con fondali e personaggi disegnati a mano. Date un'occhiata alle prime immagini e al video d'annuncio di VED e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto.