Si può vedere DAZN su PlayStation 4 e PlayStation 5?

La piattaforma di streaming digitale DAZN è divenuta molto famosa in Italia nel corso degli ultimi anni grazie al suo improvviso ingresso all’interno del mercato dei diritti TV delle partite di Serie A di cui ha strappato una quota al colosso Sky, che fino ad allora ne deteneva sostanzialmente il monopolio.

In modo molto simile ad altre piattaforme dedicate allo streaming digitale, di cui l'esempio più lampante è Netflix per PS4, potrete godervi anche la visione dei contenuti proposti da DAZN sulla vostra PlayStation 4 o PlayStation 5, collegata magari al vostro televisore in salotto, senza dovervi servire di alcun apparecchio esterno per la riproduzione. Tutto quello che dovrete fare sarà seguire i brevi passaggi illustrati di seguito, dopodiché potrete iniziare subito a utilizzare tutti i servizi offerti DAZN.

La prima cosa che dovrete fare sarà dirigervi all’interno del PlayStation Store ed effettuare il download dell’applicazione di DAZN: in questo modo, il collegamento all’applicazione comparirà all’interno della vostra dashboard, da dove potrete poi selezionarla in ogni momento. Per utilizzare l’applicazione, dovrete aprirla ed effettuare l’autenticazione con i dati del vostro account; nel caso in cui non abbiate un abbonamento a DAZN già attivo, potrete attivarne uno nuovo direttamente dall’interno dell’applicazione per Playstation, selezionando l’opzione Attiva Ora e seguendo le istruzioni.