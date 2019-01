PlayStation 5: vediamo i migliori loghi non ufficiali emersi sul web

Mentre si rimane in attesa della presentazione ufficiale di PlayStation 5, i fan in giro per il web si sono divertiti a creare una serie di loghi non ufficiali dedicati alla nuova console Sony. Diamo un'occhiata a quelli più interessanti.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, la community legata all'universo PlayStation si è sbizzarrita nella creazione di alcuni loghi non ufficiali dedicati a PS5, la console next gen di Sony che secondo gli analisti potrebbe arrivare sul mercato tra il 2019 e il 2020.

Anche se il colosso nipponico ha confermato l'esistenza di PlayStation 5, le caratteristiche e la finestra di lancio della console rimangono ancora avvolte nel mistero. Intanto a fondo pagina possiamo dare un'occhiata ai loghi PS5 creati dai fan in giro per il web: alcuni sono abbastanza originali e utilizzano un font leggermente diverso a quello precedenti, mentre altri mantengono un aspetto in linea con il logo di PS4.

Voi cosa vi aspettate da PlayStation 5 e in generale dalle console di prossima generazione? Il 4K a 60 fps sarà un obiettivo fattibile? Fateci conoscere la vostra opinione nel riquadro dedicato ai commenti. Con l'occasione vi riproponiamo il nostro Speciale dedicato ai possibili giochi del primo anno di PlayStation 5.