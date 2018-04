Vediamo le opening di Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 Dancing Moon Night

Atlus ha pubblicato due nuovi trailer di Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 Dancing Moon Night, mostrandoci le cutscene di apertura dei due giochi. I filmati sono visionabili in cima e in calce alla notizia.

In cima alla notizia potete gustarvi il video d'apertura di Persona 5 Dancing Star Night, mentre in basso vi abbiamo proposto quello di Persona 3 Dancing Moon Night. Dopo il successo riscosso da Persona 4 Dancing All Night, Atlus ha deciso di dedicare due nuovi spin-off in salsa Rythm Game a Persona 3 e Persona 5, senza dubbio due tra i JRPG più popolari degli ultimi anni.

Sebbene l'uscita di Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 Dancing Moon Night sia prevista per il 24 maggio in Giappone su PlayStation 4 e PlayStation Vita, però, al momento i due titoli non sono ancora stati confermati per l'Occidente. Considerando che Persona 4 Dancing All Night è finito per arrivare anche in Europa, però, ci sono buone speranze che un simile trattamento venga riservato anche ai due nuovi spin-off.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla possibile release occidentale dei due giochi, vi ricordiamo che sia Persona 5 Dancing Star Night che Persona 3 Dancing Moon Night supporteranno PlayStation VR, permettendo quindi di giocare in realtà virtuale. Vi lasciamo con i due nuovi trailer proposti in cima e in calce alla notizia.