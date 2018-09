Vediamo i primi 11 minuti di Tranference, il thriller psicologico di Elijah Wood e Ubisoft

IGN ha pubblicato su Youtube un video gameplay in cui ci vengono mostrati i primi 11 minuti di Transference: Enter the Home of a Mind, thriller psicologico disponibile da oggi su PC e Playstation 4 (con supporto alla realtà virtuale) a opera di Ubisoft e SpectreVision, compagnia fondata da Elijah Wood.

Potete osservare il filmato sul canale Youtube di IGN. Di seguito, trovate invece la sinossi del gioco:

Immagina una escape room nella mente di un folle. Vivi un gioco di esplorazione in prima persona in una nuova e agghiacciante dimensione. Segui i tre punti di vista di una famiglia nell'esperimento di uno scienziato tormentato e cerca di svelare il mistero che si cela in questo sconvolgente thriller psicologico. Proiettati in un'esperienza narrativa che unisce film e videogioco, immergendoti in un inquietante thriller psicologico, rimetti in sesto una famiglia seguendo la coscienza disturbata di ogni componente e prova a risolvere il mistero, esplora l'abitazione della famiglia protagonista e interpreta gli eventi per scoprire la verità, in questo mistero narrativo in prima persona.

Transference: Enter the Home of a Mind è adesso disponibile su PC e Playstation 4. Il gioco supporta i principali dispositivi per la realtà virtuale (PS VR, Oculus Rift e HTC Vive).