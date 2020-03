Quali sono i veicoli di Call of Duty Warzone? Ecco i mezzi del nuovo Battle Royale gratis

Non paghi del clamore mediatico suscitato dall'annuncio di Call of Duty Warzone, Activision illustra i veicoli che utilizzeremo nelle sfide Battle Royale dello sparatutto multiplayer gratuito.

In base alla scheda che accompagna la presentazione ufficiale di Warzone, gli sviluppatori del nuovo COD free-to-play descrivono con dovizia di particolari i diversi mezzi di trasporto che andranno a caratterizzare l'esperienza online dei 150 giocatori che si scontreranno nella mappa del battle royale.

Stando al colosso videoludico americano, all'apertura dei server di Call of Duty Warzone avremo a disposizione cinque tipologie di veicoli con cui coprire le ampie distanze che dividono le diverse zone in cui sarà suddivisa "idealmente" la mappa.

I primi veicoli utilizzabili saranno gli ATV da due posti, che offriranno una protezione minima ma saranno in grado di mantenere delle velocità sostenute anche in presenza di terreni sconnessi.

I secondo mezzi saranno i Rover Tattici da quattro posti e una naturale predisposizione per gli spostamenti in fuoristrada. Per chi vorrà servirsi della rete stradale potrà invece optare per i SUV, con una protezione media ma dalla pessima tenuta fuoristrada.

Il re dei mezzi di trasporto terrestre per la squadra sarà però il Cargo Truck, un camioncino che offrirà una protezione eccellente e delle funzionalità aggiuntive come la possibilità di portare l'equipaggiamento speciale dei membri della propria squadra, anche se al costo di una velocità inferiore.

Viste le enormi dimensioni della mappa, non poteva di certo mancare l'Elicottero che, dotato di quattro posti a sedere e di una discreta copertura, permetterà alla propria squadra di spostarsi in maniera rapida per raggiungere le zone calde della battaglia. Tutti i veicoli saranno disponibili sin dal lancio di Call of Duty Warzone, previsto per martedì 10 marzo su PC, PS4 e Xbox One.