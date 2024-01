Veil: Rainbow Six incontra Dishonored in questo atipico FPS

Nel corso delle ultime settimane del 2023 è passato quasi in sordina l’annuncio di un prodotto che, almeno sulla carta, sembra essere davvero interessante. Stiamo parlando di Veil, uno sparatutto in prima persona che mescola meccaniche provenienti da produzioni assai distanti fra loro.

Demon-powered tactical FPS

Iniziamo subito col dire che Veil non è l’ennesimo shooter competitivo e, di conseguenza, non si tratta di una produzione votata al multiplayer online. Il gioco in questione è uno sparatutto in soggettiva che può essere giocato da soli oppure in compagnia di altri tre amici grazie al supporto della modalità cooperativa. La vera peculiarità di Veil, però, risiede nel fatto che propone meccaniche da FPS realistico in stile Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, all’utilizzo di magie che ricordano molto da vicino quelle viste in Dishonored. Quando si tratta di sparare, il titolo è quindi uno shooter che richiede la massima attenzione affinché ogni singolo nemico venga eliminato con colpi precisi, evitando sempre e comunque di essere colpiti, poiché anche un solo proiettile potrebbe rivelarsi letale per il nostro personaggio. L’altro 50% del gioco è invece costituito dall’uso di poteri demoniaci che i membri dell’Occult Operator Team hanno acquisito attraverso patti con le terrificanti creature. Dal poco materiale mostrato, possiamo vedere che tra le capacità dei soldati che possono essere controllati dal giocatore vi è una sorta di teletrasporto e la possibilità di generare uno scudo molto simile a quello utilizzato da Doctor Strange nelle pellicole del Marvel Cinematic Universe.

La combinazione di piombo e magia sembra avere risvolti molto interessanti, poiché nei video gameplay mostrati si può vedere che il protagonista si muove agilmente tra container sospesi in aria per mezzo di una gru fino a raggiungere un luogo sopraelevato dal quale può procedere nell’eliminazione dei nemici con un fucile di precisione. Sarebbe davvero divertente se i quattro elementi della squadra potessero dividersi e posizionarsi in posti diversi della mappa per coprirsi a vicenda e ricoprire ruoli diversi, ma al momento non abbiamo informazioni specifiche sulle dimensioni della mappa o sulla struttura delle missioni, che potrebbero essere più o meno lineari. L’unica certezza che abbiamo è che le attività di gioco richiedono la collaborazione di più operatori e, pertanto, gli slot non occupati da giocatori in carne ed ossa verranno colmati da bot controllati dall’intelligenza artificiale, che ci aiuterà a sconfiggere demoni e soldati fino al raggiungimento dell’obiettivo.

Un’intera città in guerra

Per quello che riguarda invece la componente narrativa di Veil, è stato possibile scoprire alcune informazioni grazie alla pagina ufficiale di Steam. A fare da sfondo al titolo, che sembrerebbe essere ambientato ai giorni nostri, vi è la città di Velumgrad, luogo in cui una serie di fazioni sono in guerra non solo fra loro, ma anche con i demoni appartenenti ad un altro gruppo che viene chiamato The Veil. Sotto il comando degli Anziani, esseri che probabilmente hanno le conoscenze per controllare i poteri demoniaci, andremo a formare una sorta di task force per esplorare i territori controllati dal Velo, acquisendo al contempo abilità sempre più oscure. Insomma, le premesse sono piuttosto interessanti e, a giudicare anche dalle sequenze di gioco mostrate, questo Veil potrebbe avere successo per via della sua ricerca del realismo che però non si traduce nel solito simulatore bellico. In ogni caso l’attesa sarà ancora lunga, poiché l’annuncio del gioco non è stato accompagnato dal reveal della finestra di lancio ed è improbabile che il progetto raggiunga i lidi di Steam (unica piattaforma confermata) entro la fine dell’anno, a meno che non si opti per l’uscita in Early Access.

