È più veloce Sonic o Flash? La risposta potrebbe sorprendervi

Vi siete mai chiesti chi avrebbe la meglio in un’ipotetica gara di velocità tra la mascotte blu di SEGA e il supereroe scattante della DC Comics? Noi lo abbiamo fatto e basandoci esclusivamente sulla loro andatura (tralasciando quindi i viaggi nel tempo o i poteri derivati dagli Smeraldi del Caos) cercheremo di rispondere alla domanda in questione.

Sapendo che Flash è in grado di spostarsi a una velocità pari a sette volte quella della luce (che ricordiamo corrispondere a circa 300.000 chilometri al secondo), risultando così invisibile persino agli occhi sovrumani di Superman, è naturale credere che Sonic non abbia speranze di vincere contro di lui.

A differenza del personaggio che esordì come alter ego di Jay Garrick nel 1940, infatti, Sonic può raggiungere a malapena i 6179 chilometri orari. Nel caso ve lo steste chiedendo, questo dato (che per completezza vi segnaliamo equivalere a circa cinque volte la velocità del suono) è riportato nel manuale di Sonic Adventure DX pubblicato nel 2003 su Nintendo GameCube.

