Quanto è veloce Sonic? Il porcospino blu di SEGA è una scheggia!

Sonic non ha certo bisogno di presentazioni: la mascotte di SEGA è uno dei personaggi dei videogiochi più iconici di sempre, protagonista di tante avventure memorabili sin dal suo esordio avvenuto nel 1991. Ma in particolare è noto per la sua incredibile velocità, elemento chiave di ogni titolo che lo ha visto protagonista.

Ma precisamente quanto è veloce Sonic? Stando a quanto ribadito più volte da SEGA nel corso del tempo, e come riportato anche nei libretti d'istruzioni di alcuni suoi giochi, il porcospino blu è capace di raggiungere la velocità del suono, correndo fino a 1230 km/h. In Sonic Unleashed del 2008, questo dato viene aggiornato ancora più in alto: addirittura il nostro eroe riesce ad arrivare fino alla inimmaginabile velocità di 2500 miglia orarie, pari a 4023 km/h.

Ma secondo quanto riportato nel libretto di Sonic Adventure DX, riedizione del primo episodio 3D della serie ed uscito originariamente su Nintendo GameCube nel 2003, il mitico Sonic sarebbe ancora più rapido di quanto riportato in altri giochi: la velocità massima toccata ammonta a 3840 miglia orari, dunque 6179 km/h, praticamente cinque volte la velocità del suono.

Si tratta di numeri che hanno contribuito a rendere ancora più affascinante il personaggio, sebbene in verità nei giochi non si raggiunge effettivamente simili risultati, anzi tutt'altro. Eppure i dati diffusi da SEGA rimangono ugualmente intriganti e fanno viaggiare con l'immaginazione. Chissà a questo punto se Sonic Frontiers annunciato ufficialmente ai Game Awards 2021 non ci offrirà un ulteriore aggiornamento sulle capacità motorie del leggendario porcospino.

