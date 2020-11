Che velocità può raggiungere Sonic, il riccio blu di SEGA?

Sicuramente sapete di chi stiamo parlando: Sonic, il riccio antropomorfo mascotte di SEGA, è il personaggio dei videogiochi più veloce che ci sia. Ma quanto può andare veloce Sonic, di fatto? Nel caso ve lo foste chiesto, vi rispondiamo subito!

Durante la sua lunga carriera (la prima apparizione come personaggio protagonista risale al 1991), Sonic ha guadagnato sempre più velocità, arrivando a numeri veramente da capogiro!

Il suo nome indica la sua capacità di raggiungere la velocità del suono, ovvero circa 1230 chilometri all'ora, praticamente all'istante. Questa facoltà lo caratterizza già dal primo gioco, Sonic the Hedgehog, ma paragonata alle velocità che raggiunge negli altri titoli risulta veramente effimera. Infatti, in Sonic Unleashed del 2008, è in grado di correre all'incredibile velocità di 2500 miglia orarie, cioè 4023 km/h!

Curiosamente, nel manuale di Sonic Adventure DX, rilasciato nel 2003 per Nintendo GameCube, la sua velocità massima è attestata su 3840 miglia orarie, ovvero 6179km/h...cioè 5 volte la velocità del suono! Un numero impressionante, se pensiamo che la velocità massima raggiunta da uno Space Shuttle è stata di 6-7 mach, cioè tra 6 e 7 volte la velocità del suono, e che l'animale terrestre più veloce al mondo, il ghepardo, è in grado di arrivare a 93 km/h.

Possiamo dire senza problemi che Sonic ha rotto il muro del suono da un bel po' ormai!