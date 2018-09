Velocity 2X arriva la settimana prossima su Nintendo Switch

Curve Digital e Futurlab hanno annunciato che Velocity 2X verrà pubblicato su Nintendo Switch giovedì 20 settembre. Si tratta del primo titolo della serie ad approdare su una piattaforma della grande N.

L'uscita del titolo sull'ibrida, in realtà, era prevista per il mese scorso, ma gli sviluppatori hanno preferito posticiparla. Il tempo aggiuntivo è stato impiegato per rifinire il porting. Per celebrare l'annuncio della data di lancio, è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia.

Velocity 2X è stato lanciato originariamente su PlayStation 4 e PlayStation Vita nel settembre del 2014. L'anno successivo è approdato anche su Xbox One, PC, Mac e Linux. Questa la descrizione ufficiale del titolo: "Dopo essere stata rapita da alieni ostili, il tenente Kai Tana dovrà sfruttare i propri riflessi fulminei e il potere di teletrasporto del jet Quarp per liberare gli altri prigionieri e trovare una via di fuga. Velocity 2X passa in continuazione da sparatutto verticale a platform a scorrimento orizzontale, unendo due stili inconfondibili in un'unica, incredibile e frenetica esperienza di gioco".