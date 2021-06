Velvet Veil: vacillano i rumor sul seguito spirituale di Bloodborne per PS5

Gli annunci dell'E3 2021 hanno lasciato spazio ad un consistente numero di voci. Oltre a quella che associa l'horror Abandoned ad un nuovo Silent Hill di Hideo Kojima, circola anche un'indiscrezione su un certo Velvet Veil, che secondo un utente brasiliano rappresenterebbe il successore spirituale di Bloodborne.

Secondo tale Ruancarlo Silva, Velvet Veil sarebbe in sviluppo presso gli studi di FromSoftware e destinato ad uscire in esclusiva su PlayStation 5 nel 2023, dal momento che attualmente gli sviluppatori giapponesi stanno ultimando i lavori su Elden Ring, in arrivo il 21 gennaio 2022. A supporto delle sue indiscrezioni, Silva ha citato come fonte un Redditor conosciuto come e_0, noto per aver svelato in anticipo molte informazioni su diversi lavori di FromSoftware, quali Deraciné, Dark Souls e lo stesso Elden Ring, quando era ancora conosciuto come Great Rune.

Ebbene, qui casca l'asino. Tutta la faccenda ha perso di credibilità quando e_0 ha fatto sapere di non aver mai condiviso informazioni su Velvet Veil. Colui che ha messo in giro la voce avrebbe tirato in ballo il suo nome solo per dare credibilità alle sue informazioni: e_0, dal canto suo, non si sente di escludere categoricamente l'esistenza di Velvet Veil, ma ha tenuto a specificare che lui non ne sa assolutamente niente. A questo punto ci sentiamo di bollare tutta la faccenda come poco attendibile fino a prova contraria.