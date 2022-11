Venba: l'avventura sulla cucina indiana si mostra in video su Switch

Nella cornice del Nintendo Indie World del 9 novembre, i ragazzi di Visai Games sono tornati a mostrare l'avventura sulla cucina indiana Venba per confermarne lo sviluppo su Switch e l'uscita in contemporanea con la versione PC.

Il titolo ci immerge nella quotidianità di una famiglia indiana immigrata in Canada negli anni '80: i giocatori devono cucinare piatti prelibati e impegnarsi in conversazioni particolarmente stratificate per riallacciare un legame culturale ed emotivo con la propria terra natìa.

Nel corso dell'avventura saremo perciò chiamati a ricreare i piatti della tradizione attingendo al libro di ricette ereditato dalla mamma del nostro giovane alter-ego. L'esperienza di gameplay confezionata dal team Visai si focalizza sugli esperimenti da compiere ai fornelli, sull'originalità delle pietanze preparate e sui rapporti da instaurare con gli altri membri della famiglia. Di particolare interesse è poi lo stile grafico adottato dagli sviluppatori indie per concretizzare la loro visione creativa.

La commercializzazione di Venba è prevista nella primavera del 2023 su PC (Steam) e Nintendo Switch. Date un'occhiata al nuovo trailer e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa avventura immersa nelle atmosfere e nella tradizione culinaria indiana.