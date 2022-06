Venba: il gioco che unisce narrativa e cucina indiana si ripresenta al Tribeca Showcase

In occasione del Tribeca Games Showcase 2022, gli sviluppatori di Visai Games sono tornati a discutere di Venba, un peculiare progetto di stampo narrativo che intende raccontare il mondo della cucina attraverso la storia di una donna trasferitasi in Canada negli anni '80.

Venba è un gioco di cucina narrativo incentrato su una mamma indiana immigrata in Canada con la sua famiglia negli anni '80. I giocatori cucineranno vari piatti, ripristineranno ricette perdute, si impegneranno in conversazioni ramificate ed esploreranno una storia sulla famiglia, l'amore, la perdita e altro ancora.

Il titolo tratterà le ricette autentiche e deliziose provenienti dalla cucina regionale dell'India meridionale, "splendidi effetti visivi e animazioni", e una colonna sonora unica ispirata ai musical indiani. Per avere una prima idee sulle semplici meccaniche di gioco e sulla caratterizzazione estetica del progetto potete dare uno sguardo al filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina Steam di Venba.

Venba sarà pubblicato su PC ad una data di lancio ancora non annunciata dagli sviluppatori di Visai Games. Nell'attesa di ricevere novità in merito, potete già aggiungere il titolo alla vostra lista dei desideri su Steam. Nel corso del Tribeca Games Showcase è stato presentato nuovamente A Plague Tale Requiem.