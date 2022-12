Quanto venderà PlayStation VR2? 'Dipende tutto dai giochi', secondo un analista

Il debutto di PlayStation VR2 si avvicina a grandi passi: il visore di nuova generazione targato Sony farà il suo esordio sul mercato il 22 febbraio 2023, accompagnato al lancio, tra i vari giochi, anche da una produzione molto promettente come Horizon Call of the Mountain.

C'è molta curiosità di scoprire come se la caverà PSVR2 al lancio, soprattutto in termini di vendite. A fare previsioni è George Jijiashvili, analista di Omdia, riportate nel numero 380 di EDGE, che in copertina ha proprio la nuova periferica di Sony. Secondo Jijiashvili, PSVR2 riuscirà a vendere almeno 1,6 milioni di unità nel corso di tutto il 2023, numeri leggermente inferiori rispetto alle 1,9 milioni di unità stimate nel 2017 per l'originale PlayStation VR.

L'analista sostiene come i numeri del nuovo visore aumenteranno considerevolmente di pari passo con la maggior reperibilità di PlayStation 5 in tutto il mondo, avvicinandosi alle 10 milioni di unità entro il 2027. Tuttavia, sottolinea Jijiashvili, è fondamentale che Sony pubblichi "giochi davvero allettanti che spingano le vendite nel primo anno di commercializzazione". Per l'analista il colosso nipponico punta ad attirare l'attenzione di coloro che probabilmente sono già in possesso di Meta Quest 2, motivo per cui è necessario che PSVR2 abbia un buon numero di esclusive intriganti dalla sua parte.

"Dipende davvero tutto da Sony, devono dimostrare tutto il loro impegno con i giochi first-party pensati per il loro dispositivo. E credo che se loro faranno così, altri seguiranno a ruota", afferma Jijiashvili. Il trailer di Horizon Call of the Mountain dei TGA 2022 sembra lasciar intendere che il titolo firmato Guerrilla Games si rivelerà un'esclusiva di livello, nella speranza che molte altre produzioni first-party facciano il loro esordio al più presto.

Nel frattempo, Sony ha spiegato perché PlayStation VR2 non è wireless, rivelando tutte le ragioni dietro tale scelta.