Vendite sotto delle aspettative: il problema non coinvolge solo Ubisoft ma tanti publisher

A metà settimana Ubisoft ha presentato risultati finanziari negativi a seguito di vendite non esaltanti per gli ultimi titoli pubblicati, tra cui Just Dance 2023 e Mario + Rabbids Sparks of Hope, entrambi hanno venduto meno del previsto non permettendo al publisher transalpino di raggiungere i risultati commerciali sperati nel trimestre.

Sulla questione è intervenuto anche Chris Dring di Games Industry, il quale ha evidenziato come quello delle vendite in calo sia un problema generalizzato sopratutto in Europa e in particolare per quei titoli che non appartengono a franchise multimiliardari:

"Call of Duty, FIFA, LEGO, Elden Ring, God of War e Pokemon hanno fatto grandi numeri. Ma basta scavare poco più sotto per trovare giochi che non sono andati bene come Tiny Tina's Wonderlands, Saints Row, Marvel Midnight Suns, Mario + Rabbids Sparks of Hope e Two Point Campus."

Nei commenti, qualcuno fa notare come Gearbox abbia parlato di buon successo per Tiny Tina's Wonderlands ma Dring non è dello stesso avviso dal momento che il gioco è fuori dalla Top 50 europea del 2022, e questo nonostante la spinta garantita dal marchio Borderlands.

Il CEO di Ubisoft afferma che in periodo di crisi economica i consumatori tendano a dare fiducia solamente ai grandi blockbuster, ignorando giochi di minor richiamo. C'è da dire che anche la larga diffusione dei servizi in abbonamento potrebbe aver contribuito al calo globale delle vendite ma questa tesi è tutta da verificare e il fenomeno andrebbe analizzato in maniera più approfondita.