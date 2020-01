Le vendite di Astral Chain hanno superato le aspettative

Astral Chain era uno dei giochi più attesi dagli utenti Nintendo Switch: l'esclusiva sviluppata da PlatinumGames infatti prometteva bene fin dalle prime anteprime, tanto che molti giocatori all'uscita del gioco lo hanno bombardato di recensioni negative come forma di protesta per non poterlo vedere anche su altre piattaforme.

Nonostante però l'esclusività sulla console Nintendo, sembra che il gioco se la sia cavata piuttosto bene anche dal punto di vista commerciale. Ne ha parlato il director Takahisa Taura durante una recente intervista al celebre magazine giapponese Famitsu.

Astral Chain è stato ricevuto benissimo, soprattutto in Giappone, e nonostante non siano stati diffusi dati di vendita ufficiali e più precisi, Taura ha detto che le vendite hanno superato le aspettative di tutta PlatinumGames.

Presumibilmente, e la speranza dei fan va tutta in tal senso, questo può significare che il futuro del brand sia piuttosto roseo, e che dunque la possibilità di vedere annunciato un porting anche su altre piattaforme, o addirittura un sequel, potrebbe essere concreta.

Voi che ne pensate? Nel frattempo, per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Astral Chain. Se foste in difficoltà e aveste bisogno di una mano per sbloccarvi, sul nostro sito trovate anche la nostra guida e trucchi per iniziare Astral Chain.