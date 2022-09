Vendite console in Giappone: Switch senza freni, PS5 supera Xbox Series X con nuove scorte

Le ultime rilevazioni di Famitsu sulle vendite console giapponesi dell'ultima settimana delineano una classifica che conferma l'aumento di scorte di PlayStation 5 e ribadisce, semmai ve ne fosse ancora bisogno, il dominio incontrastato di Nintendo Switch.

L'ultimo report della nota testata giornalistica nipponica prende in esame i dati di vendita registrati dalle maggiori catene di elettronica, dai portali di ecommerce e dai singoli negozi di videogiochi del Sol Levante nella settimana dal 22 al 28 agosto.

Nella finestra temporale in esame, Famitsu rileva l'incrollabile primato in classifica di Switch OLED e del modello base di Nintendo Switch (con un totale di oltre 100mila console vendute), seguite da PlayStation 5 (21.628) e Xbox Series X (10.044). La fotografia scattata da Famitsu all'attuale mercato videoludico giapponese sembra suggerire un importante restock di PS5, con le console della famiglia Xbox Series X/S che riescono comunque a "difendersi" in un mercato storicamente difficile per Microsoft grazie al dato aggregato delle vendite di Series X e Series S. Sono poco meno di 17mila, infatti, le console Xbox vendute in questa settimana in Giappone, a fronte delle 24mila PS5 con disco e Digital Edition acquistate in madrepatria nel medesimo lasso di tempo.

Famitsu, Classifica delle Console vendute in Giappone dal 22 al 28 agosto

Switch OLED Model – 87,321 (2,311,142)

Switch – 17,558 (18,616,044)

PlayStation 5 – 21,628 (1,629,033)

Xbox Series X – 10,044 (154,575)

Switch Lite – 8,651 (4,870,733)

Xbox Series S – 6,682 (163,699)

PlayStation 5 Digital Edition – 3,481 (262,312)

New 2DS LL (incluso 2DS) – 130 (1,188,550)

PlayStation 4 – 15 (7,819,839)

