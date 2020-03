Vendite e gameplay horror di Death Stranding: nuovi rumor sul rapporto tra Kojima e Sony

L'insider e moderatore di ResetEra conosciuto come Dusk Golem ha condiviso in rete degli interessanti rumor sul rapporto tra Hideo Kojima e Sony dopo il lancio di Death Stranding su PS4 e l'analisi delle vendite del kolossal post-apocalittico che, a suo giudizio, sarebbero state inferiori alle aspettative.

L'utente di ResetEra esordisce affermando che "Death Stranding è stato un flop, inizialmente ha venduto bene, ma ho sentito che ci sono ancora più di 3 milioni di copie invendute e che il gioco non ha funzionato come si sperava".

Stando a quanto spiegato dall'insider, l'esperienza di gioco di Death Stranding "in origine era diversa rispetto a quella del titolo finale, era molto più oscura e horror, ma circa un anno e mezzo prima del lancio si è deciso di riavviarne lo sviluppo. Sony e Kojima avevano alcuni disaccordi, altre software house nei Worldwide Studios erano un po' arrabbiate per i soldi che stava ottenendo Kojima per il suo gioco e ci sono state delle incomprensioni che hanno finito col riflettersi sui dubbi riguardanti l'uscita del titolo o il suo possibile approdo su PS5".

L'insider si ricollega anche alle recenti indiscrezioni sullo sviluppo di un nuovo Silent Hill su PS5 per confermare la volontà di Sony di occuparsi di questo progetto con il coinvolgimento dello stesso Hideo Kojima. Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che la versione PC di Death Stranding arriverà su Steam ed Epic Games Store il 2 giugno sotto l'egida del publisher italiano 505 Games.