Vendite digitali: in UK Diablo 4 supera FF16, che continua a vendere tanto su disco

Da tempo ormai il divario tra le vendite in formato fisico e quelle in digitale propende sempre più a favore di quest'ultime, in particolare in mercati come quello UK. In tal senso arrivano numeri piuttosto interessanti dall'analista Christopher Dring di Games Industry, relativi a giochi come Final Fantasy XVI e Diablo IV.

Stando ai dati in possesso di Dring, il 56% delle copie vendute dal nuovo kolossal Square Enix è in formato digitale, evidenziando dunque un divario in fondo non troppo consistente rispetto al retail. Discorso completamente diverso per l'apprezzata produzione Blizzard Entertainment, con addirittura il 93% delle unità vendute attraverso la distribuzione digitale.

Pur senza scendere in dettagli più precisi, Dring lascia comunque intendere che la larga maggioranza delle copie di Diablo IV sono state vendute su PC, ambito dove già da diversi anni il digitale ha preso definitivamente il sopravvento sul formato fisico, laddove invece Final Fantasy XVI è uscito solamente su PlayStation 5. Ciò mette dunque ulteriormente in evidenza quanto il rapporto fisico-digitale sia drasticamente differente mettendo a confronto il mercato PC con quello delle console, specie PS5.

Square Enix ha intanto confermato che Final Fantasy 16 ha venduto 3 milioni di copie al lancio, calcolando ogni tipo di distribuzione. Diablo 4 ha invece generato 666 milioni di dollari in 5 giorni, rivelandosi il miglior lancio della storia di Blizzard.