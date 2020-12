Vendite Giappone, Nintendo dominatrice assoluta: PS5 dietro, Cyberpunk 2077 sparito

I dati sulle vendite arrivati dal Giappone parlano di una settimana pre-natalizia (dal 14 al 20 dicembre) dominata in maniera schiacciante da Nintendo, sia in ambito hardware che software.

Vendite Software

La scorsa settimana non c'è stata partita. La Top 20 è interamente occupata da giochi per Nintendo Switch, su tutti Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban, che aggiunge altre 209 mila copie al bottino e reclama la prima posizione. Secondo e terzo gli immortali Animal Crossing New Horizons con 95 mila unità e Ring Fit Adventure con 58 mila copie vendute. Non c'è traccia di Cyberpunk 2077: il gioco di CD Projekt RED, secondo la settimana scorsa con più di 100 mila unità vendute, è scivolato fuori dalla Top 20, forse a causa dei riscontri negativi della versione PS4 e del pessimo passaparola.

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 209,123 (964,207) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 95,097 (6,270,353) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 58,654 (2,028,444) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 44,450 (3,388,984) [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo, 10/30/20) – 40,359 (407,820) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 35,165 (1,654,462) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 33,475 (3,959,987) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 30,046 (1,687,940) [NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo, 09/18/20) – 28,102 (455,469) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 24,502 (479,976) [NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass (The Pokemon Company, 11/15/19) – [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity (Koei Tecmo, 11/20/20) – [NSW] Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu (Level-5, 12/17/20) – 21,147 (30,590) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 21,081 (3,852,055) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 19,871 (3,656,361) [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 (Sega, 12/10/20) – 13,806 (40,152) [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 13,312 (964,088) [NSW] Family Trainer (Bandai Namco, 12/17/20) – 13,189 (New) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 12,897 (1,018,008) [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 10,496 (74,952)

Vendite Hardware

Prosegue il dominio di Nintendo Switch, che piazza altre 211 mila console (in crescita dalle 182 mila della scorsa settimana) e supera quota 14 milioni di unità vendute in Giappone dal 2017 ad oggi. Chiudono il podio Switch Lite con 51 mila unità e PS5 con 15 mila, probabilmente danneggiata dai problemi di scorte.

Switch – 211,725 (14,045,916) Switch Lite – 51,579 (3,016,285) PlayStation 5 – 15,122 (196,099) PlayStation 4 – 10,291 (7,702,754) PlayStation 5 Digital Edition – 2,456 (45,863) New 2DS LL (including 2DS) – 556 (1,749,048) Xbox Series X – 268 (24,699) Xbox Series S – 107 (6,520) PlayStation 4 Pro – 52 (1,575,418) New 3DS LL – 27 (5,888,925) Xbox One X – 17 (21,069) Xbox One S – 16 (93,733)

E voi, quale gioco avete acquistato per Natale?