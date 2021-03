Le vendite dei giochi digitali avanzano in UK: oltre l'85% del totale nel 2020

Nel Regno Unito le vendite di videogiochi in formato digitale continuano a prendere sempre più terreno a discapito del mercato fisico. Secondo un report dell'Entertainment Retailers Association gli acquisti digitali sono stati pari all'85,4%, in crescita del 19,7% rispetto al 2019.

Si tratta di una percentuale notevole se consideriamo che l'industria videoludica ha accumulato in totale 4,4 miliardi di sterline (in aumento del 17,7% rispetto all'anno precedente). Sono dunque stati spesi in download digitali circa 3,8 miliardi di sterline. Le vendite in formato fisico si fermano invece a 645 milioni, segnando comunque una crescita del 7,2% rispetto a un anno prima. L'ERA fa emergere un altro dato interessante: delle 7,8 miliardi di sterline spese in prodotti d'intrattenimento, il solo mercato dei videogiochi copre circa il 48% di tale spesa. Significa che il medium videoludico ha venduto quasi quanto film e musica combinati assieme. L'organizzazione riporta inoltre che il 34,7% dei consumatori gioca attraverso dispositivi mobile, mentre il 47,7% dei giocatori scarica giochi attraverso Steam.

Bisogna tenere in conto che i risultati ottenuti dalle vendite digitali sono stati in parte influenzati dalla pandemia di Covid-19 ancora in corso: con i lockdown e la chiusura dei negozi di vendita al dettaglio, per molti giocatori il digitale è divenuto l'alternativa più comoda ed immediata in tale circostanza. La pandemia ha comunque rinforzato le vendite del settore videoludico e di altri ambiti: "Il mercato dell'intrattenimento stava già crescendo senza il coronavirus, ma con gran parte dei settori relativi al tempo libero chiusi a causa del lockdown, film, musica e videogiochi si sono ritrovati nel posto giusto al momento giusto", evidenzia il capo dell'ERA, Kim Bayley.

