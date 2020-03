Le vendite di Nintendo Switch crescono in Corea del Sud a causa del Coronavirus

Come riportato da varie testate orientali, sembra che in questi ultimi giorni le vendite di Switch in Corea del Sud siano aumentate notevolmente: a causa del Coronavirus, molte persone non possono uscire di casa e un buon modo per passare il tempo sembra essere quello di giocare con la console Nintendo.

In Corea del Sud sono molti i pazienti in quarantena, ad oggi si tratta del secondo stato con la maggior diffusione del virus dopo la Cina, una situazione ben poco piacevole ma che, come evidenziato, ha costretto molti contagiati a trovare una soluzione per ingannare il tempo in attesa di poter uscire nuovamente. La divisione locale di Toys R Us parla di vendite aumentate del 336% per quanto riguarda hardware e videogiochi, con Nintendo Switch/Switch Lite a fare la parte del leone e PlayStation 4 a seguire.

Sono tante le aziende che stanno risentendo degli effetti del Coronavirus: Psyonix ha cancellato i campionati mondiali di Rocket League e Bungie ha chiuso gli studi costringendo i dipendenti a lavorare da casa per ridurre al minimo i contatti e diminuire così il rischio di contrarre o diffondere il virus. Un momento piuttosto delicato a livello globale ed in continua evoluzione, che avrà certamente ripercussioni importanti anche sul nostro settore.