Vendite piatte per Xbox in Europa: alcuni publisher sono dubbiosi, supporto a rischio?

Chris Dring di GamesIndustry.biz ha parlato della situazione di Xbox in Europa, a quanto pare non troppo brillante. Le vendite della console e del software nel nostro continente sarebbero piuttosto piatte e per questo alcuni publisher avrebbero espresso dubbi sul supporto a lungo termine per questa piattaforma.

Secondo Dring prima o poi tutti i giochi Xbox arriveranno su PlayStation 5 e questo semplicemente perché sulla console Microsoft il software non vende abbastanza per generare profitti. Questo vale non solo per i giochi pubblicati direttamente dalla casa di Redmond anche per i giochi terze parti.

Nonostante la compagnia abbia ribadito il pieno supporto all'hardware Xbox anche nei prossimi anni, secondo Dring "Microsoft è in grossi guai come produttore di console." La situazione sembra essere particolarmente compromessa in Europa, dove la console vende poco e le vendite software sono ridotte ai minimi termini, di fatto il nostro continente rappresenta un mercato in caduta libera per la piattaforma Xbox e non ci sono segnali di ripresa all'orizzonte.

Alcuni publisher e rivenditori europei starebbero valutando di interrompere il supporto alla piattaforma, togliendo totalmente Xbox dagli scaffali e pubblicando meno videogiochi per questa console. Uno dei problemi per gli editori sarebbe anche il dover sviluppare di fatto due versioni di uno stesso gioco, una per Xbox Series X e una per Xbox Series S, con conseguente aumento dei costi.

Dring aveva già anticipato come alcuni distributori europei abbiano mollato il colpo su Xbox rifiutandosi di tenere giochi fisici di Microsoft in catalogo poiché questi restano sovente a prendere polvere nei magazzini o sugli scaffali dei negozi.

In ogni caso Microsoft ha confermato di avere nuove console in cantiere per il prossimo futuro (Xbox Series X Refresh dovrebbe uscire alla fine del 2024) con Xbox Next definita un mostro di potenza dalla stessa casa di Redmond.

Su 10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti di oggi.