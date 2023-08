Le vendite di Playstation 5 in USA hanno un trend superiore a quelle di PS4

Come ricordiamo, il lancio di Playstation 5 nel 2020 risultò essere molto turbolento: arrivata in piena pandemia da Covid-19 e funestata da una mancanza di scorte in breve tempo, per molti reperire il nuovo hardware di casa Sony è stata un'impresa degna di un trofeo di platino. Ciò nonostante, nel lungo termine non è servito a frenare le vendite.

Dopo gli ottimi risultati di vendita delle Playstation 5 nel Regno Unito, di cui si è registrato un significativo aumento (comunque ritenuto al di sotto delle aspettative dalla compagnia), nuovi dati riportano ora che la console di Sony sta mostrando segni di predominanza anche nel mercato USA.

Nello specifico, il report di Circana, diffuso tramite Games Industry, ha rivelato che la PS5 ha attualmente un trend del 5% superiore a PS4, in rapporto allo stesso punto del suo ciclo di vita. Se consideriamo che PS4 all'epoca infranse i record di vendita, si tratta di un risultato davvero ragguardevole.

Il confronto con il passato diventa ancor più evidente se prendiamo in considerazione anche Playstation 3. La PS5, infatti, ha un trend di ben l’87% in più rispetto alla PS3, che ha registrato alcuni problemi durante i suoi primi due anni sul mercato.

Quando si tratta del suo principale competitor negli Stati Uniti, Xbox Series X|S è in calo del 10% su Xbox One, ma è avanti del 6% su Xbox 360. Anche Microsoft, naturalmente, è stata colpita dai problemi azionari dovuti alla pandemia, ma la fotografia generale restituisce un grande successo nelle vendite per PS5.

E mentre il nuovo mese si avvicina, ricco di uscite, ecco tre giochi che non potete perdervi a settembre su Xbox Game Pass e tre giochi che non vediamo l'ora di giocare a settembre su Playstation 5.