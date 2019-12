Vendite record per Pokemon Spada e Scudo durante il Black Friday

Pokemon Spada e Scudo sta continuando a riscuotere un notevole successo commerciale in Europa e Nord America. Negli Stati Uniti in particolare i due nuovi giochi della serie hanno registrato vendite record nell'ultima settimana di novembre, superando quota tre milioni di copie distribuite in appena 15 giorni.

Nintendo of America si è detta soddisfatta di questo risultato, che di fatto rappresenta la miglior settimana di sempre negli Stati Uniti per un gioco Nintendo Switch e per le vendite della console stessa, che hanno superato quota 830.000 nella sola settimana del Black Friday.

La compagnia riporta anche i numeri di altri giochi per Switch sempre relativi al Nord America: Mario Kart 8 Deluxe ha venduto 8.5 milioni di copie, Super Smash Bros Ultimate ha superato quota 8 milioni mentre Super Mario Odyssey raggiunge le 6.5 milioni di unità distribuite.

Per quanto riguarda l'Europa non ci sono dati precisi ma i due giochi occupano da più di dieci giorni il vertice della classifica dei download del Nintendo eShop, con Pokemon Spada al primo posto e Pokemon Scudo in seconda posizione. Risultati decisamente importanti non solo per Pokemon ma per l'intera softeca first party di Nintendo Switch, capace di riscuotere enorme successo commerciale in particolar modo durante i periodi festivi.