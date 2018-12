Vendite al di sotto delle aspettative per Battlefield 5, EA abbassa le stime di guadagno

Vendite al di sotto delle aspettative per Battlefield V: il lancio sul mercato dello sparatutto DICE non sembra aver registrato performance elevate, secondo gli analisti quindi EA si vedrà costretta ad abbassare le stime di guadagno per il trimestre in corso e per l'intero anno fiscale.

Battlefield V è stato pubblicato il 20 novembre, giusto in tempo per il Black Friday e il Giorno del Ringraziamento, con oltre un mese di ritardo rispetto alla data comunicata inizialmente. Il rinvio ha permesso al gioco di evitare la forte concorrenza dei blockbuster di ottobre come Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty Black Ops 4 e Red Dead Redemption 2, tuttavia il lancio a novembre non ha dato i frutti sperati.

Le unità vendute al lancio sul mercato retail sono state inferiori al previsto e numerosi rivenditori hanno tagliato il prezzo dal 30 al 50% nella settimana di lancio. I dati di vendita arriveranno solamente a gennaio ma sembra che Electronic Arts sia pronta ad abbassare le stime di guagno per l'anno fiscale 2019 passando da 5.55 a 5.20 miliardi di dollari proprio a causa del flop commerciale di BF 5.

Al momento si tratta solamente di speculazioni provenienti dall'ambiente finanziario ma è certo che il publisher non sia rimasto soddisfatto dei risultati ottenuti dal nuovo Battlefield.