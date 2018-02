Vendite al di sotto delle aspettative per Marvel vs Capcom Infinite

ha divulgato i suoi risultati finanziari relativi all'ultimo trimestre fiscale, svelando i dati di vendita di alcuni dei suoi giochi più recenti. Fra questi, purtroppo, Marvel vs Capcom Infinite non è riuscito a registrare i numeri sperati.

Con appena un milione di copie vendute dal lancio dello scorso settembre, infatti, Marvel vs Capcom Infinite si è mantenuto al di sotto delle due milioni di copie che Capcom si aspettava di piazzare entro il 2017. Considerando i valori produttivi del progetto e l'impiego della licenza Marvel, i risultati di vendita attuali non possono dirsi proprio soddisfacenti.

Altra musica, invece, per quanto riguarda le 4.8 milioni di copie registrate da Resident Evil 7, senza dimenticare il grande successo di Monster Hunter World che in sole 72 ore è riuscito a superare le 1.35 milioni di copie vendute in Giappone. Cosa ne pensate di questi dati di vendita?