Vendite al di sotto delle aspettative per Overkill's The Walking Dead

Overkill Software e Starbreeze Studios hanno ammesso pubblicamente che le vendite di Overkill's The Walking Dead non hanno rispettato ad oggi le aspettative dei due studi di sviluppo.

Stando a quanto viene dichiarato, le vendite dello sparatutto cooperativo, al momento disponibile solo su PC ma in arrivo anche su console, si sono rivelate alte soltanto in Paesi come Cina e Russia, dove l'acquisto del gioco costa molto meno che in altre regioni dell'Europa e del Nord America. Nonostante ciò, Michael Hjorth di Starbreeze conferma che il gioco continuerà ad essere supportato, nella speranza di una futura crescita della community.

"Tutto questo è deludente, ovviamente, ma abbiamo una base da cui continuare a costruire in relazione al numero di copie vendute. Abbiamo un cuore pulsante di giocatori attivi, il che è essenziale per le performance future nell'ottica del nostro concept di Game as a Service. Il team sta lavorando ai massimi livelli per garantire miglioramenti e nuovi contenuti al gioco, e la Stagione 2 inizierà presto".

L'impegno rimarrà immutato, ma Starbreeze ha altresì dichiarato di aver avviato un programma strategico che possa aiutare la compagnia a ridurre i costi futuri, cosicché non si presentino eventuali problemi per le pubblicazioni dei prossimi giochi dello studio.

Overkill's The Walking Dead è disponibile ora per PC, ed arriverà nel corso del 2019 su PlayStation 4 e Xbox One. Chissà che il debutto su console non aiuta il titolo a risollevare le proprie vendite.