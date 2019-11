Le vendite di The Witcher 3 su Switch sono in linea con le aspettative

Nessuno se lo aspettava, ma alla fine The Witcher 3: Wild Hunt è davvero arrivato su Nintendo Switch. Nonostante sia tecnicamente inferiore alle versioni per le altre console e PC, sull'ibrida di Kyoto il titolo riesce ugualmente a impressionare, come evidenziato nella nostra recensione di The Witcher 3 per Switch.

A quanto pare, la scommessa non è stata vinta solamente sul versante tecnico, ma anche su quello commerciale. Durante l'ultima riunione con gli azionisti incentrata sui risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2019/2020, i vertici della compagnia polacca hanno dichiarato che le vendite di The Witcher 3: Wild Hunt si sono rivelate perfettamente in linea con le aspettative, e hanno persino giocato un ruolo fondamentale nell'aumento del 38% degli incassi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Purtroppo, non sono stati divulgati i dati di vendita precisi.

Tali risultati potrebbero invogliare CD Projekt RED a pubblicare altri suoi giochi su Nintendo Switch, anche se l'arrivo di Cyberpunk 2077 sembra essere escluso al momento, trattandosi di un titolo ancor più avanzato tecnicamente di The Witcher 3. Durante il medesimo incontro con gli azionisti, CD Projekt ha anche avuto modo di parlare della data d'uscita di Cyberpunk 2077 su Google Stadia e di grafica, multiplayer e VR di prossima generazione.