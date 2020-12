Vendite UK: FIFA 21 batte Valhalla, Cyberpunk 2077 in calo, Mario Kart 8 Deluxe che gambe!

Nel Regno Unito nella settimana di Natale non ce n'è stato per nessuno. La maggior parte dei giocatori inglesi, esattamente come gli italiani, hanno deciso di mettere una copia di FIFA 21 sotto l'albero. Il calcistico di EA Sports si è quindi ripreso la prima piazza della classifica britannica, spodestando i vichinghi di Assassin's Creed Valhalla.

Chiude il podio un altro fenomeno, Animal Crossing: New Horizons. Cyberpunk 2077, che la settimana scorsa sedeva sul terzo gradino, è invece scivolato in ottava posizione, probabilmente a causa del passaparola negativo che ha investito le edizioni PS4 e Xbox One (che comunque non gli ha impedito di raggiungere quota 13 milioni di copie vendute nel mondo).

Top 10 UK 21-27 dicembre | Solo copie fisiche

FIFA 21 Assassin's Creed Valhalla Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe Call of Duty: Black Ops Cold War Spider-Man: Miles Morales Just Dance 2021 Cyberpunk 2077 Super Mario 3D All-Stars Minecraft (Switch)

Menzione d'onore per Mario Kart 8 Deluxe, il cui successo, ad oltre due anni e mezzo dal lancio, non sembra avere fine. Stando ai dati di GfK, l'esclusiva per Nintendo Switch su mercato fisico britannico ha venduto più nel 2020 che nel 2019! Come si suole dire, che gambe!